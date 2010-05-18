В Польше в результате наводнения погибли четыре человека

Наводнение в Польше, которое уже сравнивают с „наводнением тысячелетия” 1997 года, унесло жизни четырех человек, среди которых 8-летний мальчик.

Как передает корреспондент УНИАН, в реках, вышедших из берегов, утонули также 60-летняя женщина и 45-летний мужчина.

Кроме этого, у одного из пожарников, который принимал участие в спасательной операции, остановилось сердце.

Министр внутренних дел Польши Ежи МИЛЛЕР сравнил сегодня в эфире TVN24 нынешнюю ситуацию по масштабам с так называемым „наводнением тысячелетия”, которое тогда унесло жизни более чем 50 поляков.

Проливные дожди, не прекращающиеся в значительной части Польши, продолжают наполнять реки, которые выходят из берегов и затапливают все большие территории, в том числе блокируя автомобильные дороги и железнодорожные пути.

По данным польских медиа, в Кракове уровень воды уже на 80 сантиметров выше, чем это было в 1997 году.

Пик самой высокой воды должен пройти по одному из самых популярных в Польше туристических городов сегодня около обеденного времени.

Самая плохая ситуация остается на юге Польши, где спасательные службы с помощью военных уже эвакуировали из подтопленных местностей более двух тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, проливные дожди в последние дни привели к выходу из берегов рек и подтапливанию ряда территорий, главным образом, в южных регионах страны.

Справка УНИАН. В июле 1997 года западные и южные регионы Польши пострадали от наводнения, которое по его масштабам назвали «наводнением тысячелетия».

Вода вышедших из берегов рек не только в Польше, но и в Чехии и Германии тогда нанесла убытки на сумму 4,5 млрд. евро.

В связи с наводнением в трех странах погибло более 110 человек.

В июне-июле 2009 года подтапливания из-за проливных дождей в Польше причинили ущерб на сумму более 250 млн. долларов, тогда погиб один человек.