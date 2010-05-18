На юге Японии - вспышка ящура

Чрезвычайное положение объявлено сегодня в японской префектуре Миядзаки на острове Кюсю, где произошла вспышка ящура. Он выявлен уже в 126 хозяйствах, где предстоит забить более 114 тыс коров, свиней и других домашних животных. Среди них и большая группа племенных быков уникальной породы "Миядзаки", мясо которых многие гурманы считают лучшим в мире и гордостью Японии.

"Нельзя исключать распространения инфекции на другие районы острова Кюсю и всей страны",- говорится в распространенном сегодня заявлении губернатора префектуры. В нем признается, что пока нет возможности остановить наступление ящура.

Введение чрезвычайного положения носит рекомендательный характер, поскольку местные власти не имеют таких полномочий. Однако они обратились к населению с призывом максимально ограничить передвижения, отложить массовые мероприятия. В префектуре закрыты зоопарки, практически прекращена перевозка скота.

В понедельник премьер-министр Японии Юкио Хатояма лично возглавил специальный штаб по борьбе с ящуром.

Власти признались, что причины вспышки ящура пока не известны. Специальный штаб при правительстве будет оказывать финансовую помощь пострадавшим крестьянским хозяйствам, координировать работу по дезинфекции, а также работу экспертов по определению каналов распространения заболевания.

ami-tass.ru