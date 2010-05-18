Черкащина: за 3 месяца заболеваемость ВИЧ выросла на 30%

В 1-м квартале 2010 года заболеваемость ВИЧ/СПИДом в Черкасской области выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный врач Черкасского областного центра профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом Михаил ГРИЩЕНКО.

Самый высокий уровень заболеваемости ВИЧ/СПИДом зафиксирован в Каневском, Тальновском, Христиновском районах области и в Черкассах. В Черкасской области сейчас проживает более 3 тысяч ВИЧ-положительных и больных СПИДом. В прошлом году впервые этот диагноз поставили 389 жителям области. С 1987 года из-за СПИДа и ВИЧ умерли 436 жителей Черкасской области. Среди основных путей заражения этими болезнями: через кровь (39%), через половой контакт (40%) и от матери к ребенку (20%). По словам М.ГРИЩЕНКО, несмотря на все меры профилактики, с каждым годом заболеваемость инфекцией растет как в области, так и в Украине в целом.