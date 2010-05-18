Миру повезло, что вирус нового гриппа не мутировал

Миру однозначно повезло, что вирус гриппа A/H1N1/ не мутировал в более смертоносную форму, а вакцина против болезни оказалась эффективной и безопасной. Об этом заявила генеральный директор Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Маргарет Чан, выступая перед делегатами открывшейся 63-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Хорошие новости для общественного здоровья обычно связаны с такими факторами, как политическая решимость, достаточные средства" масштабные программы государственной поддержки, сказала она, признав, что "иногда нам просто везет". И именно это, уверена Чан, произошло в случае с новым гриппом. "Вирус не мутировал в другую, более смертоносную форму. Случаи устойчивости к озельтамивиру /противовирусное средство/ были редки и ограничены. Вакцина эффективно противостояла ходившим вирусам и продемонстрировала отличные результаты в области безопасности", - сообщила Чан.

Она также добавила, что "отделения скорой помощи и интенсивной терапии в больницах очень часто были перегружены, однако лишь немногие системы здравоохранения оказались не в состоянии справиться, а негативные последствия были обычно краткосрочными. Школы были закрыты, но границы оставались открытыми", - напомнила глава специального агентства ООН в области здравоохранения. Она предупредила, что, "если бы ситуация развивалась по неправильному пути в одной из этих областей, у нас была бы сегодня совсем другая повестка дня".

Выступление Чан стало своеобразным ответом на раздающуюся в последние месяцы в мировой прессе критику, что ВОЗ создала панику относительно нового гриппа, что заставило многие страны закупить вакцины в объемах, намного превышающих реальную в них необходимость. Сам же новый грипп оказался менее смертоносным, чем эпидемия сезонного гриппа. Как ожидается, на ежегодной сессии представители 193 стран-членов ВОЗ обменяются мнениями, насколько правильным были ответные меры на новый грипп, унесший жизни около 18 тыс человек.

Сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения продлится до пятницы. В ее работе принимают участие несколько тысяч человек, включая около 60 министров здравоохранения.

ami-tass.ru