В сладких газированных напитках выявили алкоголь

Сладкие газированные напитки опасны для детей. С таким предупреждением выступили новозеландские эксперты, утверждая, что дешевая газировка "пропитана" алкоголем.

По словам президента института лицензирования спиртных напитков Мюррея Клирвотера, взяв на экспертизу 1,25-литровую бутылку лимонада со вкусом малины "Big Foot", специалисты обнаружили в ней 8 проц алкоголя. В два раза меньше содержится в стандартной кружке пива.

"Как правило, подобная продукция ориентирована на детей и подростков, - отметил Клирвотер. - Яркий цвет напитка, приятный аромат притягивают и одновременно несут в себе скрытую угрозу в виде свободного доступа и отсутствия надлежащей информации о содержании алкоголя".

В свою очередь советник по делам алкогольной и наркозависимости Фиалауя Тоайлоа-Амитуанаи заметила, что употребление подобных напитков беременными женщинами пагубно сказывается на формировании головного мозга младенцев. "В мире конкуренции производители пытаются подкупить потенциальных покупателей новыми ароматизаторами и цветовым решением своей продукции, - сказала Тоайлоа-Амитуанаи. - Однако часто такой эффект достигается благодаря алкогольным добавкам".

Подобные случаи некогда были зафиксированы и в Австралии. Так, в штате Новый Южный Уэльс под запрет попали некоторые сорта мороженого, где в состав входил алкоголь.

В то же время представитель ассоциации "Независимые спиртные напитки" Джулиан Дэвидсон, защищая права производителей, заметил, что, если внимательно изучить этикетку, то можно обнаружить фразу "не стоит все выпивать за раз".

Однако вряд ли испытывающие жажду подростки или их родители обращают внимание на эти более чем странные слова.

ami-tass.ru