С Прикарпатья отгрузили 490 тонн меланжа

С Прикарпатья сегодня отгрузили еще 490 тонн меланжа.

Как передает корреспондент УНИАН, в военной части, где хранится это опасное вещество (с. Ценжив, Ивано-Франковская обл.), загрузили цистерны с меланжем, которые доставят в Россию на переработку. По словам командующего Западного оперативного командования Вооруженных Сил Украины генерал-майора Юрия ДУМАНСКОГО, это предпоследняя партия меланжа для вывоза с территории Прикарпатья. В настоящее время на складах в Ценживе осталось еще приблизительно 480 тонн меланжа, который вывезут в июне этого года.

Наблюдали за третьей отгрузкой меланжа представитель проекта ОБСЕ Мэтью ГЕРЦЕН, первый заместитель председателя облгосадминистрации Василий ПЛАВЮК, представители сельской общины, экологи, контролирующие органы. Главной задачей наблюдателей было проведение мониторинга загрузки и отправки согласно положениям утвержденной Программы ОБСЕ по обеспечению качества и безопасности.

М.ГЕРЦЕН в интервью журналистам высоко оценил соблюдение правил безопасности украинской стороной при загрузке и вывозе меланжа. «Мы довольны ходом работ, - отметил представитель ОБСЕ М.ГЕРЦЕН. – Пока еще никаких проблем технических и экологических не было и нет. Профессионально и компетентно работает украинская команда». Он напомнил, что Россия выиграла тендер на вывоз этого вещества. В то же время отметил, что российская сторона не будет перерабатывать меланж в сельскохозяйственные удобрения, как сообщалось раньше.

Как сообщал УНИАН, вывоз с Украины и утилизация меланжа проводится в рамках совместного проекта ОБСЕ–Украина. Первый поезд с ракетным окислителем был отправлен с Ивано-Франкивской области на утилизацию в Россию 21 января этого года. Всего на территории Прикарпатья находилось 2200 тонн этого опасного для окружающей среды вещества. Всего в Украине на начало реализации проекта было 16,5 тыс. тонн. Проект выполняется при поддержке таких стран-доноров: Дании, Испании, Норвегии, Польши, Германии, Шведского агентства по международному развитию (Sida), Чехии и Финляндии.