Как подготовить малыша к прививке

Если у вашего малыша после обычной прививки значительно повысилась температура тела, появилась головная боль и даже судороги, - не спешите грешить на врачей и отказываться от последующих прививок. Просто большинство детей нуждаются в специальной подготовке к прививкам. Эти и другие осложнения никогда не возникнут у вашего малыша, если родители будут осведомлены с некоторыми важными правилами проведения детских прививок.

Раньше в результате инфекционных заболеваний умирали очень многие дети и взрослые. Поэтому возникновение вакцинопрофилактики является чрезвычайно выдающимся достижением медицины.

Сейчас существует достаточно много точек зрения: кое-кто считает, что вакцинация вредит здоровью ребенка, что можно без нее обойтись и тому подобное.

Однако достаточно однажды увидеть, как умирает ребенок от дифтерии, и никогда больше не позволять родителям или родственникам решать вопрос относительно прививок. Ведь ребенок может умереть от заболеваний, которые легко можно было предотвратить.

Поэтому здоровым детям без исключения непременно нужно делать профилактические прививки против всех детских инфекционных заболеваний.

Вакцина, которая вводится во время прививки, влечет значительные изменения в иммунной системе ребенка: организм мобилизирует свои силы и производит антитела против определенной инфекции.

Родителям нужно помнить, что прививку необходимо делать согласно календарю прививок.

Если беременность у матери была без осложнений, ребенок родился доношенным, и у него нет противопоказаний к прививкам, то первую прививку обычно делают еще в роддоме. Это вакцина против туберкулеза, которую вводят ребенку на 3-5-й день после рождения. Если врач-неонатолог определил, что у ребенка есть определенные противопоказания к прививке, то ее делают позже, через 2-3 недели.

Следующую прививку нужно сделать приблизительно в возрасте 3 месяцев. С помощью комбинированного введения вакцины АКДП (адсорбируется кашлюково-дифтерийно-столбняковая вакцина) организм ребенка производит антитела сразу против трех заболеваний: кашлюка, дифтерии и столбняка. В тот же день малышу делают прививку против полиомиелита. Таких прививок три - через каждые 30-45 дней. После этого ребенок защищен от упомянутых заболеваний до тех пор, пока нужно будет вводить поддерживающую дозу вакцины.

После года ребенку нужно сделать прививку против кори, паротита и краснухи.

Протекание краснухи не тяжелое, но прививка против нее имеет важное значение для девочек как для будущих матерей. Заболевание на краснуху в первый триместр беременности в 60% случаев приводит к тому, что ребенок родится с тяжелыми изъянами развития (это преимущественно изъяны нервной системы и сердца). Поэтому если девочке в детстве не сделали прививки против краснухи согласно с календарем прививок, то его обязательно нужно сделать в любой другой период до беременности.

Вместо этого прививка против паротита имеет большее значение для мальчиков. У них протекание этого заболевания очень тяжелое, иногда заканчивается мужским бесплодием. Кроме того, паротит может повлечь другие, не менее тяжелые осложнения, такие как энцефалит или менингит.

У большинства детей календарь прививок заканчивается приблизительно в возрасте 12 лет. Но если ребенок получил травму во время родов, или имеет другие нарушения состояния здоровья, то по рекомендации врача сроки вакцинации могут переноситься. Также врач должен решить, какие вакцины обязательно вводить, а какие можно исключить.

Эффективность прививки снижается, если:

* повторную вакцинацию делают позже, чем через 45 дней;

* в период вакцинации (неделя до и после прививки) родители резко меняют режим воспитания ребенка;

* в рацион ребенка вводят новые продукты питания (в таких случаях врач не способен обнаружить, появилась ли реакция на прививку, или на какой-то продукт);

* ребенка отдают на воспитание няни или кому-то другому, то есть отрывают его от матери, и этим влекут у него стрессовую реакцию;

* родители переезжают на другое местожительство и перевозят ребенка в другие климатические условия.

У большинства детей возникает физиологичная реакция на прививку: покраснение и затвердение на месте введения вакцины, которые быстро проходят, может повыситься температура тела до 37-38,5 градусов. Такая реакция вполне естественна и не нуждается ни в каком вмешательстве.

Если же у ребенка появилась очень высокая температура тела (выше 39 градусов), судороги, сильное нападение головной боли, избыточная возбужденность и тому подобное, - это свидетельствует об осложнении. Обычно они возникают после введения вакцины АКДП, это своеобразная реакция на так называемый кашлюковый компонент. Поэтому в другой раз такому ребенку стоит делать прививку без этого компонента или использовать новую современную вакцину, которая содержит специально очищенный компонент.

Еще важная деталь: любые прививки нужно делать не дома, а в поликлинике. Дело в том, что иногда у ребенка в первые 20-40 минут после введения вакцины могут появиться серьезные осложнения (например, остановка дыхания), при которых нужна неотложная медицинская помощи. И хотя такое может случаться раз на миллион, все же не стоит рисковать. Поэтому на протяжении 30-40 минут после прививки малыш должен находиться под наблюдением врачей.

Олеся Донченко,

семейный врач.