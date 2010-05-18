Прививка от оспы замедляет размножение ВИЧ-инфекции

Американские ученые выяснили, что вакцинация против натуральной оспы значительно замедляет размножение вируса иммунодефицита человека, сообщает Лента.ру со ссылкой на Physorg.

Отчет об исследовании группы специалистов под руководством Рэймонда ВАЙНШТЕЙНА из Университета Джорджа Мэйсона (George Mason University) опубликован в журнале BMC Immunology.

Ученые оценивали способность лейкоцитов, взятых из образцов крови ВИЧ-инфицированных пациентов, поддерживать репликацию вируса иммунодефицита. После этого исследователи сравнили скорость репликации вируса в лейкоцитах добровольцев, которые были привиты от натуральной оспы за 3-6 месяцев до исследования, с аналогичным процессом у не привитых участников исследования.

Вирус иммунодефицита проникает внутрь лейкоцитов, связываясь с одним из поверхностных белков клетки (CCR5 или CXCR4). По результатам исследования выяснилось, что в крови привитых от оспы добровольцев скорость репликации ВИЧ, имеющего сродство к рецептору CCR5, снизилась в пять раз. Для вируса, связывающегося с другим рецептором, такой зависимости ученые не обнаружили.

Р.ВАЙНШТЕЙН предположил, что вакцинация против оспы подавляет экспрессию генов, кодирующих белок-рецептор CCR5. Отсутствие этих рецепторов препятствует проникновению в лейкоциты, как вирусов оспы, так и иммунодефицита.

Ученый отметил, что первичная ВИЧ-инфекция в подавляющем большинстве случаев вызывается вирусом, связывающимся с CCR5.

Он добавил, что прекращение прививок оспы после победы над этой болезнью во второй половине XX века могло стать причиной развития эпидемии ВИЧ-инфекции.