Основная причина целлюлита
Сильно влияют гормоны стресса
Если верить статистике, то женщины намного чаще, чем мужчины подвержены влиянию стрессовых ситуаций. Неважно, по какой причине возник стресс, организм начинает активно вырабатывать адреналин и другие гормоны стресса, что в свою очередь повышает сердцебиение, нарушает водно-солевой обмен. Также негативно стресс влияет и на кожу женщины.
Частые стрессовые ситуации сказываются и на красоте и здоровье кожи. Под действием стрессовых гормонов происходит блокировка роста и деления фибробластов, действие которых направлено на подержание кожи. В результате кожа становится более тонкой, все чаще на ней появляются растяжки, а возникшие раны не заживают долгое время. Для костной ткани стресс также губителен – гормоны тормозят поглощение кальция.
Кроме этого стресс губителен и для женского здоровья, нередки случаи возникновения бесплодия и других гинекологических заболеваний. Женщина, часто подверженная стрессу, раньше стареет, ее мучают постоянные головные боли, да и интимная сфера страдает от стрессовых гормонов.
Очень часто женщины начинают «заедать» стресс при помощи высококалорийных продуктов, а это неизбежно ведет к увеличению веса и возникновению «апельсиновой корки» на бедрах. Также во время затяжного стресса нарушается нормальная работа лимфатической системы, ухудшается работа общего кровотока в организме. Непосредственно нарушаются все обменные процессы, а все это в совокупности и проводит к тому, что системы организме больше не в состоянии поддерживать в здоровом состоянии жировые ткани. И как результат – целлюлит.
Если вы относится именно к тем женщинам, которые чаще всего подвержены стрессам, чтобы сохранить свое здоровье и красоту для начала необходимо научиться бороться со стрессовым ситуациям.
Во-первых, после рабочего дня побалуйте себя расслабляющими ваннами с ароматическими маслами или солями. Не отказывайте себе в удовольствии поплавать в бассейне, или же просто примите контрастный душ. Вода с давних времен известна способностью «смывать» стресс, позволяя расслабиться и получить максимум положительных эмоций.
Во-вторых, постоянные недосыпы только усугубляют ситуацию, не давая вам возможности противостоять стрессу. Какие бы важные дела ни были у вас, отложите их и подарите себе возможность выспаться после тяжелого дня.
В-третьих, каждый день старайтесь уделять некоторое время для физической нагрузки. Вам не обязательно записываться в фитнес-клуб, достаточно просто больше двигаться. Можете поставить свою любимую музыку и потанцевать в свое удовольствие, вы не только поможете своему телу избавиться от напряжения, но и поднимите себе настроение.
В-четвертых, пройдите курс успокаивающего массажа – он поможет получить так необходимые вам нежные прикосновения, которые в современном мире являются настоящим дефицитом для нас.
В-пятых, ничто так не поднимает настроение женщине и помогает забыть о множестве проблем, как поход по магазинам. Не забывайте баловать себя новыми и, главное, яркими вещами, которые будут только радовать вас.