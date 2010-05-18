Основная причина целлюлита

Если верить статистике, то женщины намного чаще, чем мужчины подвержены влиянию стрессовых ситуаций. Неважно, по какой причине возник стресс, организм начинает активно вырабатывать адреналин и другие гормоны стресса, что в свою очередь повышает сердцебиение, нарушает водно-солевой обмен. Также негативно стресс влияет и на кожу женщины.

Частые стрессовые ситуации сказываются и на красоте и здоровье кожи. Под действием стрессовых гормонов происходит блокировка роста и деления фибробластов, действие которых направлено на подержание кожи. В результате кожа становится более тонкой, все чаще на ней появляются растяжки, а возникшие раны не заживают долгое время. Для костной ткани стресс также губителен – гормоны тормозят поглощение кальция.

Кроме этого стресс губителен и для женского здоровья, нередки случаи возникновения бесплодия и других гинекологических заболеваний. Женщина, часто подверженная стрессу, раньше стареет, ее мучают постоянные головные боли, да и интимная сфера страдает от стрессовых гормонов.

Очень часто женщины начинают «заедать» стресс при помощи высококалорийных продуктов, а это неизбежно ведет к увеличению веса и возникновению «апельсиновой корки» на бедрах. Также во время затяжного стресса нарушается нормальная работа лимфатической системы, ухудшается работа общего кровотока в организме. Непосредственно нарушаются все обменные процессы, а все это в совокупности и проводит к тому, что системы организме больше не в состоянии поддерживать в здоровом состоянии жировые ткани. И как результат – целлюлит.

Если вы относится именно к тем женщинам, которые чаще всего подвержены стрессам, чтобы сохранить свое здоровье и красоту для начала необходимо научиться бороться со стрессовым ситуациям.

Во-первых, после рабочего дня побалуйте себя расслабляющими ваннами с ароматическими маслами или солями. Не отказывайте себе в удовольствии поплавать в бассейне, или же просто примите контрастный душ. Вода с давних времен известна способностью «смывать» стресс, позволяя расслабиться и получить максимум положительных эмоций.

Во-вторых, постоянные недосыпы только усугубляют ситуацию, не давая вам возможности противостоять стрессу. Какие бы важные дела ни были у вас, отложите их и подарите себе возможность выспаться после тяжелого дня.

В-третьих, каждый день старайтесь уделять некоторое время для физической нагрузки. Вам не обязательно записываться в фитнес-клуб, достаточно просто больше двигаться. Можете поставить свою любимую музыку и потанцевать в свое удовольствие, вы не только поможете своему телу избавиться от напряжения, но и поднимите себе настроение.

В-четвертых, пройдите курс успокаивающего массажа – он поможет получить так необходимые вам нежные прикосновения, которые в современном мире являются настоящим дефицитом для нас.

В-пятых, ничто так не поднимает настроение женщине и помогает забыть о множестве проблем, как поход по магазинам. Не забывайте баловать себя новыми и, главное, яркими вещами, которые будут только радовать вас.

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