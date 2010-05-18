Перекрыт международный канал контрабанды наркотиков в Украину

В Житомирской области сотрудники СБУ пресекли деятельность преступной группы, которая наладила постоянный контрабандный канал ввоза в Украину больших партий синтетических психотропных веществ из стран Балтии и оптовый сбыт на территории нашего государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что группу организовали 39-летний безработный житель Львова и его 37-летний напарник из Винницкой области, с которым он познакомился во время отбывания наказания в исправительном учреждении Польши. Житель Винницкой области закупал синтетический наркотик за границей и контрабандным путем перемещал его в наше государство, а львовянин с помощью своих сообщников подыскивал покупателей и сбывал психотропное вещество на территории Украины.

Злоумышленники распространяли оптовые партии синтетических наркотиков в Киевской, Житомирской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители также проверяют информацию о снабжении значительными партиями наркотических средств заведений пенитенциарной системы.

Во время спецоперации 12 мая при въезде в Житомир на автодороге «Житомир – Могилев-Подольский» сотрудниками спецподразделения УСБУ задержаны три члена группы. Во время осмотра автомобиля, в котором ехали молодые люди, в багажнике была выявлена и изъята сумка, где находилось 2,5 кг порошковидного вещества с характерным резким запахом, и средства расфасовки наркотиков (электронные весы, паковочный материал и пр.). В карманах куртки и брюк одного из задержанных правоохранители также выявили пакеты с наркотиками.

Согласно заключению Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз СБУ изъятое вещество является метамфетамином. Приблизительная стоимость его на «черном рынке» составляет около 500 тысяч гривен.

Следователи СБУ возбудили против жителя Винницкой области уголовное дело по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), и против других трех задержанных - по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Принимаются меры по ликвидации всех звеньев международного канала контрабанды психотропных веществ в Украину.