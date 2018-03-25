Весна - время очистить печень от шлаков и токсинов

Пора почистить перышки – так обычно говорят женщины весной, когда хочется встряхнуться, обновиться, привести себя в порядок. Они отправляются... в парикмахерскую, к косметологу, в массажный салон. Но в обновлении весной нуждается не только наша внешность, но и весь организм, в частности печень.

У печени много «дел». Она участвует в процессах пищеварения, запасает для нашего организма витамины, участвует в процессах кроветворения, регулирует липидный и углеводный обмен, синтезирует гормоны и ферменты. В ее «обязанности» входит поддержание около 70 жизненно важных функций. Одна из самых главных – обезвреживание ядов и аллергенов. Именно печень первая берет на себя удар, когда мы злоупотребляем алкоголем и копченостями, консервами и фастфудом, табаком и лекарствами. Не случайно весной многие по советам народной медицины проводят ее «техобслуживание» – чистку. По данным статистики, среди тех, кто следует советам многочисленных оздоровительных брошюр и журналов, преобладают люди с невысоким уровнем образования и доходов. Они впечатлительны, легковерны и свято верят довольно агрессивным призывам наводить порядок «не только дома, но и в организме», очищая его от «шлаков и токсинов».

Не навреди!

Народный способ «очищения печени» хорошо известен. За несколько дней накануне процедуры переходят на легкую растительную пищу. Полезно пить свежевыжатые яблочный и свекольный соки. В день проведения процедуры нельзя есть, зато пить нужно много. Подогревается минеральная вода «Ессентуки» N4 до 40 градусов и добавляется туда 1 столовая ложка ксилита, сорбита или сернокислой магнезии, которые обладают желчегонными свойствами. Воду пьют медленно, маленькими глотками, затем ложатся на правый бок, подложив под него теплую грелку, и лежат в таком положении полтора-два часа. Затем выпивают 100-200 г растительного, лучше оливкового масла, подогретого до 37-38 градусов, к которому можно добавить сок лимона. Вскоре последуют позывы к дефекации, при этом организм начнет освобождаться от шлаков и токсинов, что, как пишут во многих народных лечебниках, и свидетельствует об успешной очистке печени.

На самом деле этот якобы уникальный «народный» метод позаимствован из арсенала официальной медицины, где он называется слепой, или «гуманный», тюбаж (в отличие от так называемого инструментального тюбажа, который производится с помощью дуоденального зонда). Тюбаж направлен на улучшение оттока желчи, очищение желчного пузыря и протоков. Однако этот метод применяют строго по медицинским показаниям – при дискинезиях желчевыводящих путей, хроническом бескаменном холецистите и некоторых других заболеваниях.

«Почистить печень» и умереть?

Прежде чем назначать пациенту тюбаж, врач обязательно сделает ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Дело в том, что тюбаж категорически противопоказан, если в желчном пузыре есть песок или камни. В результате желчегонного воздействия процедуры они могут сдвинуться с места и даже перекрыть желчные протоки. В этом случае придется срочно делать операцию, причем не эндоскопическую, а полостную.

Опасность домашних «чисток» состоит еще и в том, что народные целители нередко пропагандируют их именно как средство избавления от камней, тем самым провоцируя людей проводить сомнительные опыты над своим здоровьем. По данным статистики, каждый десятый взрослый человек страдает желчно-каменной болезнью, то есть имеет абсолютные противопоказанием для «чисток».

«Меня как врача глубоко возмущают все эти народные наработки «чистки печени». То, что предлагают целители, например использование масла для выведения камней из желчного пузыря, – это варварская процедура, опасная для здоровья и жизни человека, – говорит главный специалист Департамента здравоохранения г. Москвы по эндохирургии и эндоскопии, доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор Олег Луцевич. – Если бы адепты подобных «чисток» могли увидеть, в каком состоянии поступают в операционную жертвы, воспользовавшиеся такими советами, то все эти «волшебные» и «исцеляющие» способы избавления от камней были бы забыты. Ведь иногда после таких процедур больных приходится буквально возвращать с того света!».

Аптека на тарелке

«Поддержать печень и желчный пузырь поможет правильное питание. В рационе обязательно должен быть белок – творог, отварное или запеченное мясо, рыба – из расчета полтора-два грамма на килограмм веса. Есть надо часто и понемногу. Часто говорят, что есть после шести вредно. Если вы не ложитесь раньше десяти, то обязательно выпейте стакан кефира, съешьте яблоко, кусочек постной рыбы или мяса. Это необходимо, чтобы желчь не застаивалась, а работала», – объясняет кандидат биологических наук, диетолог Ольга Зайкина.

Откажитесь от алкоголя, крепких бульонов, маринадов, консервов и копченостей. Но это не значит, что пища должна быть пресной и безвкусной. Используйте пряности, которые улучшают отток желчи. Например, королеву специй восточной кухни зиру, которую иногда называют кумин, айован, ажгон, «индийский» или «римский» тмин. Зира является обязательным компонентом восточного плова и других блюд из мяса, особенно жирной баранины. В восточной медицине зира – популярное средство при болях в животе.

«Зира содержит компоненты, стимулирующие секрецию полноценного по химическому составу желудочного сока. Эта пряность также обладает выраженным желчегонным противовоспалительным, спазмолитическим действием, улучшая очистительную и выделительную функции печени. Лечебными (как и вкусовыми) качествами обладают лишь семена, которые правильно хранились. Они темного цвета или желтого и издают сильный пряный запах, – говорит доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ГНИЦ профилактической медицины Галина Холмогорова. – Если вы привыкнете к вкусу и запаху зиры и будете добавлять эту пряность при готовке, можете поставить в графе «профилактика заболеваний печени и желчевыводящих путей» галочку».

По ее словам, эффективным средством профилактики застоя желчи являются и семена кинзы – кориандр, которым посыпают бородинский хлеб.

«Неплохая идея – добавлять зиру и кориандр в творог», – замечает Галина Холмогорова.

На заметку

Для поддержания нормального функционирования печени необходимо ее полноценное взаимодействие с другими органами и системами организма, в частности с кишечником. Именно в печени и кишечнике происходит основной обмен холестерина и продуктов его превращения, а также всасывание холестерина, столь важное для нормальной работы печени. Отрегулировать этот процесс можно с помощью средств, стимулирующих желчеотделение и влияющих на состав кишечной микрофлоры. Речь идет о пребиотиках, которые благотворно влияют на состав и свойства желчи, содержат вещества для роста и развития нормальной микрофлоры и способствуют поддержанию микробиологического баланса в кишечнике. Такие препараты активно используются в развитых странах для комплексного лечения и профилактики нарушений, в том числе и связанных с работой печени.

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