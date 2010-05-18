Отцовство изменяет мозг мужчины

Мозг мышиных отцов, возившихся со своими дочерями и сыновьями после их рождения, перестраивается, выяснили специалисты университета Калгари (University of Calgary). Рост нейронов в зонах, ответственных за обоняние и память, помогает грызунам запоминать своё потомство.

Учёные поместили пары грызунов по отдельным клеткам, дали им спариться, выносить и родить потомство. В одной группе отцов удалили из клеток сразу же после рождения молодняка, в другой – через пару дней, дав им возможность общаться с потомством и матерью, в третьей – пересадили их в соседнюю клетку, разрешив лишь смотреть и принюхиваться.

Затем мужские особи переселили совсем, а спустя шесть недель (когда подрос молодняк) вернули их в первоначальные клетки, оставив в них лишь сыновей. Исследователи предположили, что те отцы, которые не нападали на своих сыновей и не обнюхивали их, признали потомство.

Отцы-мыши, взаимодействовавшие со своим потомством, показали рост числа нейронов в обонятельных луковицах и гиппокампе (от 25 до 40%). При этом и их поведение свидетельствовало о том, что они признали молодняк.

Биологи решили выяснить, какой механизм стоит за этим ростом нервных клеток. Для этого они исследовали мутантных грызунов, клетки мозга которых не чувствительны к гормону пролактину, вырабатываемому во время возни с молодняком. У них роста нейронов не наблюдалось. Кстати, они также не узнавали своё потомство спустя 6 недель. Получается, именно этот гормон, ответственный за выработку молока у самок и развитие родительского поведения у обоих полов, определяет рост нервных клеток.

membrana.ru