Облако вулканического пепла вернулось в Европу

Облако вулканического пепла от извергающегося в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль (Eyjafjallajokull), парализовавшего в апреле европейское авиасообщение, вновь вернулось в континентальную часть Европы и дотянется до Сибири, сообщают британские метеорологи.

Как передает РИА «Новости», согласно прогнозу, опубликованному на сайте британской метеослужбы, облако вулканического пепла, рассеянного на высотах от поверхности до 6 тысяч метров, двигаясь со стороны Британии, закроет северную и центральную Францию, Голландию и Бельгию, большую часть Германии, Данию, юг Швеции и Норвегии.

Другое облако, которое находится на высоте от 6 до 10 тысяч метров, "нарисует" гигантскую дугу, проходящую через всю Гренландию, Землю Франца-Иосифа, Новую Землю, и доходящую до полуострова Ямал и устья Оби.

По данным вулканологов, вулкан продолжает извергаться, пепел выбрасывается на высоту до 7 тысяч метров, а в некоторых случаях до 8 тысяч метров.

Авиасообщение в Европе было фактически парализовано в середине апреля из-за извержения вулкана Эйяфьятлайокудль в Исландии, начавшегося 14 апреля. Огромное облако вулканического пепла накрыло сначала Северную, затем частично Западную и Восточную Европу. В прошлую пятницу облако пепла начало двигаться в сторону Европы, в результате чего были закрыты аэропорты Британии и Ирландии.