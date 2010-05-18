Японки живут дольше всех в мире

Япония делит с Сан-Марино первое место в мире по средней продолжительности жизни, а японки живут дольше других женщин на планете. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство Киодо со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/.

Средняя продолжительность жизнь без разделения по половому признаку второй год подряд составляет для Японии 83 года при среднемировом уровне в 71 год. Для японок этот показатель достиг 86 лет.

Японские мужчины доживают в среднем до 79 лет, пропустив вперед санмаринцев, швейцарцев и исландцев.

Сейчас в Японии насчитывается более 30 тыс человек старше 100 лет.

Жители Республики Сан-Марино догнали японцев по продолжительности жизни. Если продолжительность жизни японцев осталась неизменной по сравнению с 2007 годом, то показатель Сан-Марино улучшился на один год. Меньше всего продолжительность жизни составила в Афганистане и Зимбабве - 42 года.

Ожидаемая продолжительность жизни в России, согласно статистике ВОЗ, выросла с 2000 по 2008 год на три года, составив 68 лет /62 года для мужчин и 74 - для женщин/. Согласно последним статистическим данным, представленным в феврале на совещании в правительстве РФ, средняя продолжительность жизни в России увеличилась за 2009 год более чем на один год и превысила 69 лет.

Согласно данным специального агентства ООН в области здравоохранения, меньше всего рожают в Южной Корее, а также в Боснии и Герцеговине - на одну женщину детородного возраста приходится 1,2 ребенка. За ними идут Япония, Германия и Румыния, где общий коэффициент фертильности составляет 1,3. Коэффициент России равняется 1,4 и соответствует показателю многих европейских стран, таких как Австрия, Греция, Испания, Италия.

Больше всего рожают в Афганистане, где на одну женщину приходится 6,6 детей. Правда, эта страна занимает и первое место по таким показателям как материнская смертность - 1,6 тыс случаев на 100 тыс рожденных живыми детей, младенческая смертность /до 1 года/ - 165 случаев на тысячу рожденных детей, смертность детей в возрасте до 5 лет - 257 на тысячу рожденных.

ami-tass.ru