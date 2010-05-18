Музыка - эффективное средство в борьбе со слабоумием

Исследователи из Медицинской школы Бостонского университета (США) показали, что пациенты с болезнью Альцгеймера лучше запоминают новую вербальную информацию, если она сопровождается музыкой.

Болезнь Альцгеймера, самая распространенная форма слабоумия, характеризуется прогрессирующим снижением когнитивных функций, причём в первую очередь это отражается на памяти.

В ходе эксперимента пациентам были предложены тексты сорока песен — на экране компьютера и в распечатанном виде. Двадцать из них к тому же были спеты с полным музыкальным сопровождением, а остальные — просто выразительно прочитаны вслух. Выяснилось, что в первом случае текст запоминался намного лучше, что не очень удивляет. Напротив, учёных поразило то, что аналогичный эксперимент среди здоровых людей не дал никаких результатов: музыка не помогла им лучше запоминать стихи.

Полученные результаты свидетельствуют о принципиальной разнице в процессах кодировки и восстановлении информации при наличии и отсутствии музыкальных раздражителей между пациентами с болезнью Альцгеймера и здоровыми пожилыми людьми.

"В обработку музыки вовлечена сложная нейронная сеть, которая требует участия областей мозга, в меньшей степени затронутых недугом по сравнению с участками, связанными с памятью, — говорит автор исследования Брэндон Эллай, доцент кафедры неврологии. — Следовательно, раздражители, сопровождающиеся музыкой и пением, могут создавать более надежную связь между кодированием и восстановлением информации".

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