В Германии забастовали врачи

В Германии 17 мая началась бессрочная забастовка врачей коммунальных и городских клиник, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Забастовкой затронуты около 800 лечебных учреждений по всей стране за исключением двух федеральных городов-земель Берлина и Гамбурга.

В больницах присутствует лишь ограниченное число медперсонала, как бывает в выходные дни. Прием пациентов ограничен. Многие операции перенесены, проводятся лишь неотложные процедуры, некоторых пациентов направляют в университетские клиники.

Сильнее других забастовкой затронуты Бавария и Баден-Вюртемберг, где насчитывается около 200 муниципальных и городских больниц. В Мюнхене должны пройти митинг и демонстрация врачей.

Представители профессионального объединения врачей "Марбургский союз", который выступил в качестве организатора забастовки, требуют увеличения зарплаты на пять процентов для, по меньшей мере, 55 тысяч врачей, а также значительного повышения оплаты ночных дежурств, дежурств в выходные дни и на праздники.

Проведенные ранее переговоры с властями по этому вопросу завершились неудачно. Предложение работодателей повысить заработную плату на 2,9 процента в течение 33 месяцев "Марбургский союз" назвал недостаточным.