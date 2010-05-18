Перед прививкой ребенку нужна конфета

Ученые нашли забавный способ заманить детей на прививку. Они предлагают давать малышам что-нибудь сладкое, обосновывая это тем, что сахар обладает способностью снижать чувствительность к боли.

По сообщениям международной группы ученых, занимавшихся восприятием боли у детей, даже небольшое количество сахара, сладкого напитка или одна маленькая конфета заметно повышают устойчивость ребенка к болевым ощущениям от уколов.

Педиатры и диетологи из Канады, Бразилии и Австралии проанализировали, как дети переносят неприятные ощущения, на примере 1674 прививок, сделанных грудничкам в возрасте от 1 до 12 месяцев. Те малыши, которым перед уколом давали выпить 2-3 мл 30-процентного раствора глюкозы, после инъекций плакали в два раза реже. Говорит автор исследования, ведущий специалист Центра изучения боли при Университете Торонто Дениз Харрисон: "Врачи и медсестры, работающие с маленькими детьми, должны иметь в виду результаты нашей работы. Сахар в минимальных количествах не несет ребенку никакого вреда, при этом существенно снижает у него болевые ощущения от укола".

Об "обезболивающем" эффекте сахара сообщалось и ранее. В 2008 году опубликовано исследование, проведенное в американском центре химических исследований Монелл. Специалисты-химики изучили изменение уровней болевого порога в зависимости от различных факторов у примерно двухсот детей в возрасте от 5 до 10 лет. Оказалось, что наименьшей чувствительностью к боли обладают дети, активно употребляющие сладкое. Они едят на 50-100% больше сахаросодержащих продуктов, и их болевой порог снижен примерно на четверть по сравнению с болевым порогом других детей.

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