Херсонщина: на преодоление беспризорности выделили 680 тыс. грн.

Херсонский областной совет на преодоление в 2010 году детской беспризорности выделил 680 тыс. грн.

Как сообщает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли 14 мая на сессии облсовета.

Депутаты приняли решение о внесении изменений и дополнений в областную программу преодоления детской беспризорности на 2006-2010 годы. Изменениями предусмотрено, что в текущем году будет профинансировано создание электронного банка данных о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, и банка данных о гражданах Украины, которые согласны и могут взять на воспитание детей указанных категорий. На эти цели выделено 6,5 тыс. грн.

На изготовление агитационной продукции, направленной на борьбу с беспризорностью, планируется выделить 12 тыс. грн.

На проведение праздничных мероприятий и подарки для детей указанных категорий будет направлено 35 тыс. грн.

На строительство «Приюта для детей службы по делам детей ОГА» - 517 тыс. грн.

Также облсовет предусмотрел 132,5 тыс. грн. на приобретение автотранспорта для детского дома семейного типа на базе семьи ВАСИЛЬЕВЫХ (г. Херсон).

Вместе с тем, часть депутатов считает, что облсовет мог бы выделить больше средств на борьбу с детской беспризорностью, учитывая сложное социальное состояние в селах. Для сравнения эти депутаты указывают, что областной совет планирует потратить в текущем году 300 тыс. грн. на грамоты, благодарности, дипломы, открытки, конверты, фоторамки, цветы и памятные подарки. Соответствующее решение также было принято на сессии 14 мая.