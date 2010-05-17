Киевская власть ликвидирует нейрохирургию Октябрьской больницы?

Киевская власть пытается незаконно ликвидировать нейрохирургическое отделение Октябрьской больницы.

Об этом УНИАН сообщил адвокат партнер адвокатского объединения «Актио» адвокат Виталий СЕРДЮК.

По его словам, 7 мая представители Киевской городской государственной администрации провели собрание с трудовым коллективом нейрохирургического отделения Октябрьской больницы столицы, на котором сообщили о необходимости увольнения сотрудников по собственному желанию и переводе их в еще по сути не созданное отделение детской нейрохирургии. Как пояснили чиновники КГГА, на базе этого имущественного комплекса создается отделение детской нейрохирургии, а отделение взрослой нейрохирургии ликвидируется. При этом официальных документов о ликвидации отделения представлено не было.

Как отметил В.СЕРДЮК, в КГГА планируют разместить детское и взрослое отделения на территории Октябрьской больницы. Однако взрослое отделение является переполненным, и нет возможности разместить здесь еще и детское, также это противоречит медицинским нормам.

«Все это производилось под эгидой принятия ЧЕРНОВЕЦКИМ решения о создании детского отделения нейрохирургии. Кроме того, людям предложили написать список присутствующих с подписями на пустом листе бумаги. Не исключаем, что это может быть использовано для подготовки заведомо подложных документов», - сказал В.СЕРДЮК.

Адвокат также сообщил, что сотрудники отделения обратились в Генеральную прокуратуру и Министерство здравоохранения с просьбой разъяснить, на каком основании ликвидируется отделение. Представитель КГГА отказался ответить на какие-либо вопросы, касающиеся конфликтной ситуации.

«Фактически, ситуация выглядит как желание киевских властей вместо строительства необходимого Киеву отделения детской нейрохирургии осуществить экономию бюджетных средств за счет ликвидации взрослого отделения. Есть намерение обжаловать незаконное решение», - подчеркнул В.СЕРДЮК.

При этом он отметил, что по закону увольнение сотрудников не требуется, необходим только их перевод на другое место работы. Материалы по данному делу переданы в прокуратуру, кроме того, распоряжение о ликвидации отделения будет обжаловано в суде.