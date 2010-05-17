В Киеве планируется открыть 137 пришкольных лагерей

В Киеве для максимального удовлетворения потребностей работающих родителей в организации отдыха детей планируется открыть 137 пришкольных лагерей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО.

Пришкольные лагеря начнут свою работу 31 мая, 1 и 4 июня (дату начала работы определяет руководство соответствующего учебного заведения) и будут работать на протяжении 18 рабочих дней.

Общая стоимость путевки - 368,10 грн., однако родительская плата составляет лишь 25% от общей стоимости - 92,03 грн., сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он подчеркнул, что для организации отдыха детей в пришкольных лагерях привлекаются внешкольные учебные заведения, которые обеспечивают содержательный досуг, проводят воспитательную работу, организуют культпоходы в театры, кинотеатры, музеи и т. п.

“Практика показывает, что дети, посещающие пришкольные лагеря, остаются довольны своим отдыхом», - отметил В.ЖУРАВСКИЙ.