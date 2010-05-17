Украина ратифицирует Евроконвенцию по усыновлению детей

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ подписал приказ о создании рабочей группы для подготовки предложений о ратификации Европейской конвенции об усыновлении детей (пересмотренной).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Данная Конвенция парафирована Украиной в апреле 2009 года и нуждается в выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления всилу для нашей страны.

Со вступлением в силу для Украины указанной Конвенции, в государстве будут внедрены современные европейские правовые стандарты в сфере усыновления, отметили в Минюсте.

Так, Конвенция предусматривает порядок обмена данными между государствами-участницами с целью предварительной проверки информации относительно ребенка или будущих усыновителей. Документ предусматривает проверку причин выраженного желания усыновить ребенка, их состояние здоровья и социальной среды и т. п. Для этого в государствах-участниках Конвенции образуются национальные органы, которым направляются соответствующие запросы.

Конвенция содержит положения, касающиеся целесообразности предоставления усыновленному ребенку гражданства того государства, гражданами которого являются усыновители, запрещение ограничения на количество усыновленных детей, порядка аннулирования усыновления.

Также положениями Конвенции допускается внедрение в государстве испытательного периода, который предшествует усыновлению. Документ определяет принципы относительно доступа к информации и раскрытию данных об усыновлении, усыновителях, родителях ребенка и тому подобное.

Отмеченная Конвенция была подготовлена Советом Европы на замену существующей Конвенции по вопросам усыновления 1967 года, которая не получила распространения на протяжении более чем сорока лет со времени ее принятия. Конвенция предлагает государствам обновленные принципы усыновления и механизм сотрудничества с целью обеспечения усыновления с учетом наивысших интересов ребенка.

В целом на сегодняшний день Украина ратифицировала около 70 и подписала около 100 конвенций Совета Европы.