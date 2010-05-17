Херсонщина: 4 млн - на бесплатное медобследование людей

Херсонский областной совет запланировал потратить в этом году 4 млн. грн. на бесплатное медицинское обследование населения области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты приняли 14 мая на сессии облсовета.

В частности, депутаты внесли изменения в областную межотраслевую программу «Здоровье нации» на 2002-2011 годы. В добавленном пункте 4.1 указанной Программы отмечается, что будет «обеспечено бесплатное проведение для населения основных диагностических обследований лечебно-профилактическими учреждениями области: клинические анализы, флюорографическое обследование, электрокардиография, ультразвуковое обследование за счет областного и местных бюджетов».

Во время выполнения данного пункта Программы планируется обследовать 2 млн. 112,6 тыс. чел.