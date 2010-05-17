Житомирщина: 25 людей госпитализированы с сальмонелезом

Госпитализированные в Житомирской области неделю назад с пищевым отравлением 25 человек заболели сальмонеллезом.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщил работник пресс-службы Главного управления МЧС Украины в Житомирской области Сергей УЛАНОВ.

"Специалисты санэпидемстанции установили, что госпитализированные 8 и 9 мая в селе Селець Черняховского района гости во время проводов в армию заболели острой кишечной инфекцией", - сказал он.

По словам С.УЛАНОВА, СЭС установила, что еда перед проводами хранилась без холодильника.

Он добавил, что на данный момент в Черняховской районной больнице с диагнозом “сальмонеллез” находятся 15 лиц. Их состояние - средней тяжести .

"Остальных медики отпустили домой, однако они еще боятся распространения инфекции", - заметил С.УЛАНОВ.

"Работниками районных СЭС и больницы на месте произошедшего организовано проведение противоэпидемических мероприятий",- добавил он.