В Закарпатье подтоплено свыше 100 домохозяйств

В Закарпатье вследствие сильных осадков подтоплено 115 домохозяйств и сельхозугодий.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

Он отметил, что 16 мая в Закарпатской области значительное количество осадков привели к формированию интенсивных местных стоков.

Вследствие замусоренности ручейков, придорожных канав и кювета, водой подтоплено 115 домохозяйств и сельскохозяйственные угодья в г. Ужгород, Ужгородском, Перечинском и Иршавском районах.

По данным Ф.ФИЛИПА, в областном центре Закарпатья подтоплено 24 домохозяйства и подвальные помещения многоэтажек на улицах Школьная, Дунаевского, Сильвая, Малая, Тельмана, Дендеши, Докучаева, Тимирязева.

По области, по данным спасателей, в воде оказались 85 домохозяйств в населенных пунктах Русские Комаровцы, Холмцы, Дубровка, Малые Селменцы, Червоное, Большие Геевцы, Минай. Пострадали от воды и 6 домохозяйств в с. Симерки Перечинского района.

Кроме того, в Иршавском районе на реках Боржава и Иршавка вода вышла на заводи и подтопила сельскохозяйственные угодья на площади около 12 га.

Ф.ФИЛИП также добавил, что вечером 16-го мая спасатели расчищали от поваленных деревьев проезжие части на ул. Капушанской и площади Ш.Петефи в областном центре.

Последствия подтоплений устраняют работники МЧС и коммунальщики. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС в Закарпатской области, но она еще, по данным Ф. ФИЛИППА, до конца не известная. Данные будут уточняться.