Сегодня ВОЗ отмечает 30-летие ликвидации оспы

Сегодня ВОЗ отмечает тридцатую годовщину ликвидации оспы. Оспа стала первой болезнью, побежденной в глобальном масштабе, и ее ликвидация была официально провозглашена в 1980 году. В честь этого события перед штаб-квартирой ВОЗ состоится открытие статуи, символизирующей это достижение в общественном здравоохранении, которое стало возможным благодаря сотрудничеству всех стран мира.

Ликвидация оспы была официально провозглашена в 1980 году. Это первая болезнь, побежденная в глобальном масштабе. Такое выдающееся достижение стало возможным благодаря сотрудничеству всех стран мира.

В конце 1960-х годов оспа все еще существовала в Африке и Азии. Для борьбы с этой болезнью использовались такие стратегии, как кампании вакцинации, эпиднадзор и профилактические меры, направленные на сдерживание распространения эпидемии из горячих точек и лучшее информирование населения охваченных болезнью районов.

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