Херсонщина: купаясь в Днепре погиб 9-летний мальчик

В Херсонский области во время купания в Днепре погиб 9-летний мальчик.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, вечером 14 мая в селе Львове Бериславского района Херсонской области пошел купаться в Днепре и не вернулся 9-летний мальчик. К поискам ребенка были привлечены спасатели, милиция и местное население.

Тело утонувшего мальчика было найдено и отправлено на судебно-медицинскую экспертизу 15 мая. Продолжается следствие относительно всех обстоятельств трагедии.