Херсонщина: купаясь в Днепре погиб 9-летний мальчик
15:41, 17 мая 2010Страна
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В Херсонский области во время купания в Днепре погиб 9-летний мальчик.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, вечером 14 мая в селе Львове Бериславского района Херсонской области пошел купаться в Днепре и не вернулся 9-летний мальчик. К поискам ребенка были привлечены спасатели, милиция и местное население.
Тело утонувшего мальчика было найдено и отправлено на судебно-медицинскую экспертизу 15 мая. Продолжается следствие относительно всех обстоятельств трагедии.
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