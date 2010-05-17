Открыта 63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

15:29, 17 мая 2010
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Обсудят проблемы алкоголизма

63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в Женеве с 17 по 21 мая 2010 года. На сессии будут обсуждены разные вопросы глобального здравоохранения, среди которых:

  • осуществление Международных медико-санитарных правил (2005);
  • мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем; 
  • стратегии сокращения вредного употребления алкоголя;
  • контрафактная медицинская продукция.

Ассамблея также обсудит вопросы программного бюджета, администрации и управления ВОЗ.

www.who.int

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