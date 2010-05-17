Открыта 63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
15:29, 17 мая 2010Страна
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Обсудят проблемы алкоголизма
63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в Женеве с 17 по 21 мая 2010 года. На сессии будут обсуждены разные вопросы глобального здравоохранения, среди которых:
- осуществление Международных медико-санитарных правил (2005);
- мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем;
- стратегии сокращения вредного употребления алкоголя;
- контрафактная медицинская продукция.
Ассамблея также обсудит вопросы программного бюджета, администрации и управления ВОЗ.
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