Открыта 63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

Обсудят проблемы алкоголизма

63-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пройдет в Женеве с 17 по 21 мая 2010 года. На сессии будут обсуждены разные вопросы глобального здравоохранения, среди которых: осуществление Международных медико-санитарных правил (2005);

мониторинг достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем;

стратегии сокращения вредного употребления алкоголя;

контрафактная медицинская продукция. Ассамблея также обсудит вопросы программного бюджета, администрации и управления ВОЗ. www.who.int

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