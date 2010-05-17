Завтра будет идти дождь по всей Украине

18 мая дожди будут идти по всей Украине.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, во вторник в западных областях - облачная погода, дожди, в Карпатском регионе сильные, на высокогорье с мокрым снегом. Температура ночью - 5-10°, днем - 10-15°; в Карпатах ночью и днем - 1-6° тепла.

На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные дожди (ночью местами); температура ночью - 8-13°, днем - 16-21°, на востоке и местами на юге - 20-25°.

В Украине грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза (ночью местами), днем в отдельных пунктах град, шквал 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 8-13°, днем - 16-21°.

В Киеве облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью - 10-12°, днем - 18-20°.

17 мая температура воды в Черном море 15-18°, в Азовском море - 19-22°, в Днепре возле Киева - 19°.