В Полтаве из окна детской больницы выпал 4-летний ребенок

В Полтаве из окна 2-го этажа областной детской больницы выпал 4-летний ребенок.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Полтавской области.

По их данным, ребенок выпал из окна палаты утром 15 мая. На подоконник его поставила мама, чтобы он подышал воздухом. Он оперся об москитную сетку, которая не выдержала, и ребенок выпал. Он получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб туловища.

Его госпитализировали в реанимационное отделение городской детской больницы.

Состояние пострадавшего - стабильно тяжелое. Проводится расследование инцидента.