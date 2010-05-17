Пестициды и антибиотики в мёде

Пчёлы, как и все домашние животные болеют. Различные вирусы, бактерии и плесневые грибы, а также паразиты в виде клещей, вшей и мух наносят серьезный вред пчеловодству. Для лечения многих заболеваний пчёл используют антибиотики. Лечить и спасать пчёл нужно, но только так, чтобы в конечном продукте не было антибиотиков, иначе от мёда вреда будет больше чем пользы. Пестициды же могут попадать в нектар, а потом и в мёд, если сельскохозяйственные культуры обрабатывали пестицидами. Правда, если растения слишком уж сильно обработать пестицидами, то пчелы попросту погибнут – отравятся непосредственно при сборе меда. Пестициды и антибиотики – это как бумеранг: чем больше их использовать в сельском хозяйстве и животноводстве, тем больше этих веществ будет к нам "возвращаться" вместе с продуктами питания, вызывая серьезные негативные последствия для здоровья.