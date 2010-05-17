Консолидированный бюджет медицины вырастет на 9 миллиардов гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Минздрава, об этом говорится в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год».

Бюджет Министерства здравоохранения Украины и бюджет государственных программ, которые на сегодняшний день финансируются через Министерство, и обеспечивают лечение граждан, медикаменты, технику и т.д., увеличены примерно на 600 миллионов гривен.

Нынешнее финансовое обеспечение медицины позволит решить те острые и глобальные вопросы, которые сделали вызов стране и перед которыми украинская сообщество сейчас пока бессильно. В стране тревожные показатели заболеваемости ряда недугов, более того увеличивается количество больных хроническими заболеваниями. Поэтому приоритетным для Президента Украины, Правительства и Верховной Рады сегодня является вопрос создания мощной первичного звена медицины, что позволит предупреждать болезни, а также проводить профилактические мероприятия и избегать многих осложненных и запущенных форм. Исходя из этого, совместными усилиями и оперативно направленными действиями власти медицинская отрасль получила бюджет на 2010 год.

В государственном бюджете-2010 для медицины предусмотрено на 183 миллиона гривен увеличение финансирования на медицинские меры борьбы с туберкулезом, на профилактику и лечение СПИДа и лечения онкологических больных. Увеличение средств на эти программы позволит с сегодняшнего дня улучшать показатели по снижению заболевания.

В этом году выделено 72 миллиона гривен на централизованную закупку дорогостоящего оборудования для учреждений здравоохранения, увеличено на 5 млн гривен финансирование централизованных мероприятий по трансплантации органов и тканей, программа сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний получила из бюджета увеличенную на 35 млн 522 тысячи гривен сумму средств.

Донорство в Украине за последние годы переживает значительный спад. Это, прежде всего, связано со сложной социально-экономической ситуацией. Опасным является то, что на протяжении существования Украины как государства, за 18 последних лет количество доноров уменьшилось в 2,3 раза. Поэтому предусмотрены средства, а это на 2 миллиона гривен больше прошлогоднего бюджета, позволит начать реорганизацию службы крови, ныне является жизненной необходимостью.

Отдельно хотелось бы выделить тему «Репродуктивное здоровье» в Украине. В нашем государстве сегодня наблюдаются печальные демографические процессы и она относится к демографически старых стран мира. Часть населения старше трудоспособного возраста составляет около 24,0% и, по прогнозам, эта тенденция продолжает рост. И вопросы репродуктивного здоровья носит крайне важный характер. Поэтому власть Украины и Президент, в частности, заботясь будущим Украины и его развитием, предусмотрели в бюджете-2010 на программу «Репродуктивное здоровье» увеличение средств на 10 млн гривен.