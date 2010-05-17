Чашечка кофе предотвратит производственные травмы

Чашка кофе может быть полезна против рабочих ошибок для тех, кто работает посменно или в ночную смену, утверждают британские исследователи Лондонской школы тропической медицины.

Более 15% трудоспособного населения в промышленно развитых странах работают по сменам либо в ночное время, что приводит к нарушению естественных циркадных ритмов организма. Даже люди, постоянно работающие по ночам, могут столкнуться с непреодолимой сонливостью в течение рабочей смены. Сонливость у ночных работников повышает риск несчастных случаев, включая дорожно-транспортные происшествия, производственный травматизм и профессиональные, в том числе медицинские, ошибки. Специалисты решили выяснить, как кофеин влияет на производительность труда в ночную смену.

Участникам эксперимента давали кофеин в разных видах: чашка кофе, таблетки, энергетические напитки, пищевые продукты. Рабочая производительность была оценена при помощи нейропсихологических тестов и тестов на концентрацию внимания. Было замечено, что кофеин сокращает количество ошибок по сравнению с плацебо или дремотой и повышает рабочую производительность, в том числе память, навыки внимания, восприятие информации и способности к аргументации. По мнению специалистов, кофеин может предотвратить рабочий травматизм, связанный с посменной и ночной работой.

ami-tass.ru