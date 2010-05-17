Луганщина: вследствие поражения электротоком погибли двое людей
11:33, 17 мая 2010Страна
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Хищение цветных металлов...
В г. Петровское Луганской области во время несанкционированного проникновения в закрытую трансформаторную будку с целью хищения цветных металлов электрическим током смертельно травмированы двое людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту произошедшего правоохранительными органами ведется следствие.
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