Луганщина: вследствие поражения электротоком погибли двое людей

В г. Петровское Луганской области во время несанкционированного проникновения в закрытую трансформаторную будку с целью хищения цветных металлов электрическим током смертельно травмированы двое людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по факту произошедшего правоохранительными органами ведется следствие.