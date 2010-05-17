Как фэн-шуй поможет похудеть

По учению фэн-шуй проблемы с лишним весом возникают у человека в том случае, когда в его окружении находится слишком много лишних вещей или мыслей. А это в свою очередь лишает сил, времени и энергии на то, чтобы посвятить все время на решение своих личных проблем.

В борьбе с лишним весом люди прибегают к различным методикам, лекарственным средствам и тренажерам – все это относится к европейским способам решения проблемы лишнего веса. Если все это не помогает, то стоит обратить свое внимание на восточные методики, помогающие решать причины большого веса другими способами. К примеру, в восточных странах к людям с избыточным весом относятся с жалостью, считая их очень больными.

Фэн-шуй считает, что каждый человек может избавиться от проблем с весом, если только настроится на это, и захочет всей душой. Основная проблема, с которой сталкиваются все худеющие, заключается в том, что мало кто реально согласен идти на некие жертвы. В основном все просто хотят похудеть, но никто не соглашается идти дальше и действовать.

Прежде всего, что предлагает делать фэн-шуй, так это избавить свой дом от старых и уже никому не нужных вещей. По мнению учения, если человек не может найти времени выкинуть старую одежду, игрушки, журналы или газеты, то он никогда не найдет возможности заниматься физическими упражнениями и перейти к правильному питанию.

Итак, для начала начните избавляться от вышедшей из моды одежды, наверняка, она просто «пылиться» на полках ваших шкафов. Конечно, сразу выбросить все те вещи, к которым вы испытываете теплые чувства невозможно. В этом случае можно применить следующий способ: каждый день избавляйтесь от одной устаревшей вещи. Если вы не можете сделать этого, то и настроиться на похудение у вас не получиться. Вы можете оправдываться тем, что некая вещь несет в себе определенные воспоминания, но это всего лишь отговорки. Значит, вы просто пытаетесь найти причину для того, чтобы ничего не делать. Вам необходимо решиться на это или бросить все и сдаться.

Если вам тяжело сразу расставаться с некогда любимыми платьями или кофтами, то начините с чего-то менее значимого для вас. К примеру, соберите старые журналы, которые были когда прочитаны вами, теперь они наверняка просто лежат на полках журнальных столиков, захламляя пространство. Начиная с малого, вы сможете в скором времени без сожаления выкинуть абсолютно все старые вещи и предметы вашего быта.

И никогда не забывайте о том, что то о чем мы думаем материализуется, поэтому процесс избавления от хлама очистит и ваши мысли. Теперь вы сможете легко подходить к новому этапу вашей жизни.

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