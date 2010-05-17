Чем полезен сосновый чай?

При длительном употреблении сосновой хвои "человек не стареет, становится бодрым и активным, не чувствует голода и становится долгожителем". Об этом говорится в знаменитом корейском "Своде знаний о местных лекарствах", опубликованном еще в 15 веке.

Изучив этот древний медицинский трактат, специалисты из действующей в КНДР компании "Природный продукт здоровья" после проведения серии экспериментов создали из натурального сырья специальные гранулы, ставшие основой соснового чая, который сохраняет целебные свойства, хвойный запах и легко растворяется даже в холодной воде.

Напиток зеленого цвета, содержащий витамины С и Е, снимает усталость, повышает иммунную функцию организма и препятствует старению. Кроме того, в нем имеются целый набор витаминов группы В, рутин, кальций, селен и более 40 других микроэлементов, важные для человеческого организма аминокислоты, эфирное масло и гормональные вещества.

Сосновый чай рекомендуют употреблять при лечении и профилактики диабета, атеросклероза, анемии, колита, дисфункции печени. В КНДР его советуют пить в целях предотвращения онкологических заболеваний, а также использовать в качестве противоядия в случаях интоксикации организма, в том числе алкогольной.

newsland.ru