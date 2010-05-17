В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и повышения уровней воды в реках.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила заместитель начальника Закарпатского областного центра по гидрометеорологии Василина БЛОХ.

По ее данным, из-за сильных осадков и грозы, которые пронеслись по Закарпатью в воскресенье, 17 мая на реках области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м.

В частности, на реке Тиса на участке Б.Бычков-Вилок, а также в нижних течениях рек Боржавы и Латорицы повышение уровня воды выше нулевой отметки ожидается даже на уровне 2 метров.

В.БЛОХ также добавила, что в нижних течениях Боржавы и Латорицы возможен выход воды на заводь.

Кроме того, в Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области добавили, что ориентировочный максимальный уровень воды в реке Боржава в районе села Б. Реметы достигнет 530-580 см над нулем поста.

Также возможны подтопления сельхозугодий сел Заречье, Каменское, Большие Комьяты, Боржавское Иршавского и Виноградовского районов.

Спасатели также предупреждают о подтоплении автодороги «Виноградово-Шаланки».