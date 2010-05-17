Херсонщина: 2 млн. грн. - на жильё для сельских медиков

Херсонский областной совет решил в 2010 г направить из областного бюджета 995 тыс. грн. на покупку ведомственного жилья для 22 сельских медработников и 1,067 млн. грн. на жилье для 17 сельских педагогов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении облсовета.

В частности, для медиков планируют купить 17 домов в 6 районах области и 5 квартир в 4 районах области.

Для педагогов планируют купить 17 домов в 10 районах области.