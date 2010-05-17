"Dolce & Gabbana's Light Blue" может навредить щитовидке?

Вы уверены, что Ваш парфюм безопасен? С таким вопросом обратились к потребителям независимые эксперты из Канады. По их словам, некоторые духи содержат вредные вещества, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье.

Исследователи поручили независимой экспертной лаборатории провести ряд сравнительных анализов. Специалисты лаборатории определили ряд потенциально вредных химических веществ, содержащихся в парфюмерной продукции, включая Acqua Di GIO от Джорджио Армани и "American Eagles Seventy Seven".

Результаты показали, что оба вида парфюма содержат мощные аллергены, в состав которых входит немало вредных химических веществ, таких, как бензил салицилат и других.

Аромат "Dolce & Gabbana`s Light Blue", как оказалось, содержит бутилированный гидрокситолуол, который служит консервантом и стабилизатором, и может оказывать неблагоприятное воздействие на щитовидную железу и быть канцерогенным.

"Все в вашем доме, что пахнет тропическим лесом, клубникой или соснами, содержит химические вещества", - заявил один из участников доклада, подготовленного канадскими экспертами по результатам исследований. Они призвали потребителей к осторожности при использовании парфюмерии.

medkarta.com