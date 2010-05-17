На юге Китая в результате наводнения погибли 86 человек
09:50, 17 мая 2010Страна
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16 человек пропали без вести
По меньшей мере 86 человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями на юге Китая.
Кроме того, 16 человек считаются пропавшими без вести, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на китайское информагентство Синьхуа.
По данным китайских властей, 275 тыс. жителей из 10 провинций и муниципалитетов были эвакуированы из мест проживания, охваченных наводнениями.
Синоптики прогнозируют, что сильные дожди в южных китайских провинциях продлятся еще три дня.
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