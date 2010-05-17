В Луганской области - 198 ВИЧ-инфицированных

В течение первого квартала 2010 года в Луганской области официально зарегистрировано 198 новых случаев ВИЧ-инфекции (за первый квартал 2009 года - 154 случая), взято на диспансерный учет 24 ребенка (в первом квартале 2009 года - 19 детей), рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами.

Об этом УНИАН сообщили в Луганском центре по профилактике и борьбе со СПИДом. По их данным, с 1992 года (момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в Луганской области) по состоянию на 1 апреля 2010 года в области официально зарегистрировано 5383 случая ВИЧ-инфекции. Диагноз СПИД установлен в 880 случаях, 614 человек умерли от СПИДа.

За первые три месяца 2010 года было диагностировано 65 случаев СПИДа, умерли от этой болезни 45 человек (за три месяца 2009 года - 39 чел.).