В Черкассах состоится благотворительный киномарафон

В Черкассах с 17 по 21 мая пройдет благотворительный киномарафон «Неделя позитивного кино», в рамках которого в Летнем кинотеатре парка 50-летия Октября бесплатно будут транслировать киноленты. Эта благотворительная акция приурочена Дню памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИД. Инициаторами проекта выступили Черкасский молодежный ресурсный центр и Черкасское представительство Всеукраинской сети ЛЖВ.

Как рассказала корреспонденту УНИАН национальный волонтер ООН Черкасского молодежного ресурсного центра Светлана СОБОВА, «Неделя позитивного кино» проходит в рамках месячника памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИД, который стартует в мае. Несмотря на то, что тема ВИЧ/СПИД постоянно на слуху, с каждым годом эта болезнь поражает все больше людей. Тогда как в обществе до сих пор остро встает вопрос дискриминации ВИЧ-положительных людей.

«Неделя позитивного кино» – благотворительная акция. Потому киносеансы не предусматривают приобретение билетов. Вместо этого каждый посетитель после просмотра может пожертвовать – сколько посчитает нужным – людям, имеющим ВИЧ-положительный статус. Для этого возле входа в Летний кинотеатр будет установлена урна для добровольных взносов. Собранные средства направят на нужды центра дневного пребывания ВИЧ-инфицированных детей, который действует при Черкасском представительстве Всеукраинской сети «Людей, живущих с ВИЧ».

По словам С.СОБОВОЙ, именно через такие благотворительные акции, как «Неделя позитивного» кино», жизнь ВИЧ-инфицированных людей “становится немного ближе, и становится понятно, что они имеют те же, что и каждый из нас, потребности и проблемы, чувства и переживания”.

"Притеснения больных ВИЧ происходят буквально везде: в больницах, где медперсонал отказывается обслуживать таких пациентов. Подобное отношение существует и в образовательных, культурных и других заведениях, когда больного ребенка не берут в детсад или школу, отказывают в посещении кружка. Тогда как они – такие же, как все мы, – люди, которые тоже хотят социальной адаптации. А еще больше им нужно наше понимание", – сказала С.СОБОВА.