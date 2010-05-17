Вице-премьер-министр Украины Владимир СЕМИНОЖЕНКО констатирует, что смертность от ВИЧ/СПИДа в Украине является недопустимо высокой.

На этом он акцентировал в канун Всемирного дня памяти людей, умерших от СПИДа, который отмечался 16 мая, сообщила пресс-служба вице-премьера.

По словам В.СЕМИНОЖЕНКО, с 1987 года в Украине от СПИДа умерло свыше 18 тыс. человек. По его мнению, государство должно приложить максимум усилий для того, чтобы существенно сократить смертность от СПИДа – по меньшей мере, в два раза до 2020 года.

«Должны обеспечить больных необходимым лечением и остановить эпидемию СПИДа в Украине. Предыдущая власть заложила мину замедленного действия, подписав меморандум о присоединении Украины к ВТО на известных условиях. Теперь Украина лишена права закупать антиретровирусные препараты генерических форм, которые являются значительно дешевле, чем запатентованные. Это ставит под угрозу жизнь, по меньшей мере, 20 тыс. больных СПИДом, которые могут лишиться доступа к лечению», - заявил вице-премьер.

В.СЕМИНОЖЕНКО видит выход из ситуации в выдаче так называемых принудительных лицензий на производство антиретровирусных препаратов в Украине. «Отечественные фармацевтические заводы имеют все технологические возможности начать производство АРВ-препаратов. Приняв соответствующее решение, мы выведем государственную политику в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу на новый уровень эффективности. Мы должны сделать все необходимое, чтобы спасти украинское общество от опасных болезней – силами собственной промышленности и науки», - просуммировал вице-премьер-министр.

Справка УНИАН. 16 мая - Всемирный день памяти людей умерших от СПИДа. В Украине зарегистрировано свыше 100 тыс. ВИЧ-инфицированных людей. Ежегодно диагностируется около 4 тыс. новых случаев заболевания на СПИД.