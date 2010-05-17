Хлеб ...поможет похудеть

Шведские ученые выяснили, что не все виды хлеба являются врагами стройности. Некоторые из них не только не приводят к набору лишнего веса, но и помогают обуздать аппетит, пишет Казах-ЗЕРНО.

Специалисты изучили состав хлебобулочных изделий, приготовленных из разных злаков. Оказалось, что ржаной хлеб не вреден, а наоборот, полезен.

Ржаной хлеб предотвращает развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и помогает быстрее насытиться. Рожь и ячмень влияют на процесс переваривания пищи, замедляя его. В результате чувство сытости остается на более долгое время.

Хлеб из этих злаков не приводит к набору лишних килограммов. Правда, специалисты поясняют, что, как и любой другой продукт, его нужно употреблять в умеренном количестве.

kazakh-zerno.kz