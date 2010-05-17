Донеччина: домашняя овчарка загрызла годовалую девочку

В Донецкой области в селе Гранитное Тельмановского района домашняя овчарка загрызла насмерть годовалую девочку.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, трагедия произошла несколько дней назад ранним утром. Отчим малышки, проснувшись, удивился ее молчанию и пошел в спальню посмотреть на ребенка. На кровати дочки не оказалось, двери на веранду и на улицу оказались открытыми. Мужчина вышел во двор и увидел неподвижного окровавленного ребенка возле собачьей будки. Хозяин закрыл собаку в гараж, занес девочку в дом и вызвал скорую помощь, однако медики уже ничем ребенку помочь не могли.

Как сообщил начальник районной милиции Федор ГРИППА, из результатов судебно-медицинской экспертизы следует, что девочке были причинены многочисленные скальпированные раны головы, открытые переломы свода черепа, ушибы грудной клетки, которые возникли от тупых заостренных предметов, каковыми могли быть зубы собаки. В настоящее время по факту смерти малолетней жительницы Тельмановского района проводится доследственная проверка.

По словам правоохранителей, малышка росла в благополучной обстановке при постоянном присмотре. В этот дом семья переехала в марте нынешнего года после смерти отца нынешнего хозяина дома, поэтому собака им досталась по наследству. Никакой злобы к новым жильцам животное не проявляло, однако на посторонних реагировала злобно. Чтобы дочка не боялась гулять во дворе, овчарку на день закрывали в гараже, а на ночь, когда семья ложилась спать, пса переводили к будке. Родители девочки настолько были уверены в его сторожевых способностях, что двери в доме на замок не запирали.

До произошедшей трагедии ребенок самостоятельно по утрам на улицу не выходил, отметили в милиции.