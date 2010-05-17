Феодосия: торговали наркотиками под видом борьбы со СПИДом

В Феодосии сотрудники милиции задержали семейную пару, торговавшую наркотиками под видом борьбы со СПИДом.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью крымской милиции, ранее судимый 39-летний феодосиец и его 27-летняя жена организовали благотворительную общественную организацию по борьбе со СПИДом, штатной численностью из двух человек.

Возбуждено уголовное дело по ст. 307 ч. 2 Уголовного кодекса Украины за незаконное производство и сбыт наркотических средств, совершенных повторно и группой лиц.

В ходе проведения санкционированного судом обыска у наркоторговцев были изъяты наркотические средства на сумму около 13 тыс. грн.: 40 мл опия, опий экстракционный (15 чеков), весом 15 г. Также сотрудники милиции изъяли 1792 грн., две пластиковые банковские карточки и четыре мобильных телефона.

Установлено, что семейная пара предоставляла свою квартиру для употребления приобретенных у них наркотиков.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении наркоторговцев еще одного уголовного дела по ст. 317 ч. 2 за организацию мест для незаконного употребления, изготовления наркотических средств.