17 мая будет известно: умер ли младенец из-за детской смеси

В понедельник, 17 мая, будут известны результаты анализов внеплановых проверок качества детского питания, производимого на Хорольском молококонсервном комбинате детских продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил главный санитарный врач Полтавской области Валентин ШАПОВАЛ.

«Мы проводим такую проверку. Результат по бактериологии - в понедельник, завтра - после завтра получим результат по химическим показателям. Мы без выходных работаем», - сказал В.ШАПОВАЛ.

В то же время он отметил, что на сегодня уже известны результаты анализа продукции завода на содержание солей тяжелых металлов. «Этот анализ полностью в норме», - заявил В.ШАПОВАЛ.

Как сообщал УНИАН, в связи с регистрацией в селе Жуковцы Лановецкого района Тернопольской области случая смерти трехмесячной девочки, которая, вероятно, связана с употреблением молочной смеси «Малютка», главный государственный санитарный врач Украины Геннадий РОЖКОВ поручил проверить предприятие, где эта смесь производится.

В частности, главному государственному санитарному врачу Полтавской области поручено провести внеплановую проверку ОАО «Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов» с лабораторным исследованием образцов продукции и в случае выявления нарушения санитарного законодательства принять соответствующие административные меры.

По словам Г.РОЖКОВА, в связи с данной ситуацией Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины будет проводить внеплановые проверки всех производителей детского питания, а также усилит контроль за ввозом в страну продуктов детского питания.

Справка УНИАН. ОАО «Хорольский молококонсервный комбинат детских продуктов» специализируется на производстве сухих молочных смесей для детей под торговыми марками «Малютка», «Малютка-М», «Малыш», для беременных и кормящих женщин «Фемилак-1» и «Фемилак-2», а также производит сухое цельное и обезжиренное молоко, масло и цельномолочные продукты. Продукция экспортируется в Молдову, Россию, Туркменистан, Азербайджан и Казахстан.

В начале марта 2010 года Хорольский молококонсервный комбинат стал победителем национальной премии «Made-in-Ukraine-2010: Лучший производитель в Украине» в номинации "Детское питание".