Украина усилила меры по предупреждению полиомиелита

В Украине усилены профилактические мероприятия по предупреждению распространения полиомиелита.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Украины, главный государственный санитарный врач Геннадий РОЖКОВ выдал постановление «Об усилении профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения «дикого» полиовируса в Украине».

В санэпидемслужбе отмечают, что решение было принято в связи с имеющейся у них оперативной информацией, что по состоянию на 13 мая в Таджикистане зарегистрированы 293 случая острого вялого паралича (ОВП), 15 из которых - летальные, в России зарегистрированы два случая ОВП.

Главный государственный санитарный врач Украины своим постановлением поручил Государственной таможенной службе Украины, Министерству транспорта и связи Украины, Государственной пограничной службе Украины срочно организовать проведение инструктажа экипажей самолетов и рабочих аэропортов об эпидемической ситуации по полиомиелиту в Таджикистане и других странах азиатского региона.

Управлениям здравоохранения в регионах Украины поручено, среди прочего, усилить санитарно-карантинный контроль над пассажирами воздушных судов, железнодорожного и автомобильного транспорта, которые прибывают из эндемических по полиомиелиту стран, с целью выявления больных, особенно детей в возрасте до 15 лет, обеспечить подготовку сотрудников лечебно-профилактических заведений по вопросам диагностики, клиники, лечения и профилактики полиомиелита в течение мая, а также обеспечить уровень охватывания прививками против полиомиелита детей, согласно календарю прививок, не ниже 95% на всех административных территориях.

"Мы обеспечили все мероприятия по предупреждению завоза болезни, у нас действует соответствующий план. В случае, если проблема попадет в страну, мы знаем, как нужно действовать. У нас расписана и определена лабораторная база для выявления и регистрации случаев заболевания. Дифференциальную диагностику проводят лечебные учреждения. Референс-лаборатории находятся в Одессе, в Донецке и в Киеве. Хочу заверить всех: мы полностью готовы к встрече с болезнью, можем обеспечить ее локализацию и нераспространение", - заявил Г.РОЖКОВ.