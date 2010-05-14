3-месячную дочь родители продали за 14,5 тысяч гривен

В селе Викно Гусятинского района Тернопольской области задержали родителей, продавших 3-месячного младенца.

Как сообщили УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, за собственную дочь родители запросили 15 тыс. грн., продали ее за 14,5 тыс. грн., однако после этого их сразу задержали работники милиции.

Следователи установили, что у 37-летней женщины уже была семья в Хмельницкой области. Не разведясь с первым мужем, которому оставила на воспитание четверых общих детей, она переехала в Тернопольскую область, где жила с 36-летним ранее судимым за кражи местным жителем. Оба, по данным правоохранителей, пьянствовали и вели антиобщественный образ жизни.

После рождения дочери женщина не выразила желания забрать ее из роддома, объяснив, что у семьи нет доходов для ухода за ребенком. Вскоре работники областного отдела криминальной милиции по делам детей узнали, что мужчина и женщина ищут покупателя для своего ребенка. Найдя покупателя, родители сразу же на такси забрали младенца в село, где их и задержали после продажи ребенка.

Оба подозреваемых заключены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 149 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека).