Виннитчина: 12,5 млн - на здравоохранение, соцзащиту и спорт

В Винницкой области 12,5 млн. грн. остатков средств областного бюджета по итогам 2009 года направлены на решение проблемных вопросов в здравоохранении, социальной защиты и отрасли физкультуры и спорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

«Нам удалось, остаток свободных средств, который у нас был на начало 2010 года, а это - 12,5 млн. грн, использовать для того, чтобы покрыть все эти диспропорции, которые у нас возникали при подготовке проекта областного бюджета на 2010. За счет этого дополнительно выделено из свободного остатка средств 2,5 млн. грн. области на социальную защиту, более 2 млн. грн. - на физкультуру и спорт, и более 3 млн. грн. мы направили в здравоохранение», - рассказал В.КОРОВИЙ.

По его словам, за счет этих средств планируется завершение капитального ремонта торракального отделения в областной детской больнице, приобретение реанимобиля для областной детской больницы, приобретение электронно-оптического преобразователя с оптическим стеклом для больницы Пирогова, проведение реконструкции межобластного центра судебно-психиатрической экспертизы, завершение капитального ремонта специализированного дома ребенка. «То есть все капитальные расходы сделаны таким образом, чтобы обеспечить максимальный эффект от их использования. Более того, за счет сэкономленных средств, выделено 300 тыс. грн. для больницы Пирогова, чтобы компенсировать больным расходы которые они несут при использовании гемодиализа», - отметил В.КОРОВИЙ.

Он также добавил, что отдельно принято решение о рассмотрении на следующей сессии облсовета вопроса об открытии в Немирове филиала областной больницы Пирогова. «Там планируется сделать дополнительные места, которые бы использовались непосредственно для больных, которым необходимо использовать гемодиализ», - сказал В.Коровий.