Девочка, над которой не властно время

Американские ученые надеются разгадать загадку старения, расшифровав геном 17-летней девушки, которая доселе физически и умственно остается на уровне годовалого ребенка, пишет The Sunday Times. Вес Брук Гринберг - 16 фунтов, рост - всего 30 дюймов. Предварительные исследования ее ДНК наводят на мысль, что она не растет из-за сбоев в генах, отвечающих у нормальных людей за старение, поясняет журналист Джонатан Лик. На примере Брук удастся идентифицировать такие гены, проникнуть в механизмы их работы, научиться ими управлять, надеется Ричард Уолкер из Медицинской школы Университета Южной Флориды, руководящий исследованиями.

"Недавно ученые совершили несколько революционных открытий, доказав, что благодаря мелкой "редактуре" отдельных генов можно необычайно продлить продолжительность жизни многих животных" - червей и мышей, пишет газета. "В генетическом плане мыши - очень близкие родственники людей", - подчеркнула Синтия Кенион, биохимик из Калифорнийского университета (Сан-Франциско). Предположение, что старением управляют несколько ключевых генов, разделяет Элина Слагбоом из Лейденского университета (Голландия), профессор молекулярной эпидемиологии. Она собрала данные о 30500 лицах из кланов долгожителей и заключила, что они попросту медленнее стареют.

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